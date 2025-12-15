Stadtrat falsch informiert? Bad Sobernheimer Hotelprojekt: Alleingang Ruegenbergs? Silke Jungbluth-Sepp 15.12.2025, 18:00 Uhr

i 2023 hatte der Stadtrat dem Hotelprojekt auf dem Kessel'schen Gelände den Zuschlag gegeben. Der damalige Bürgermeister Michael Greiner (links) stößt mit dem Hotelierspaar Elisa und Felix Kehl auf das Hotelprojekt an. Neuber Robert. Robert Neuber

Hat Sobernheims Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg einen Grundstückspreis für das Kessel’sche Gelände mit Hotelier Felix Kehl vereinbart? Oder hat er das im Rat nur behauptet? Was bekannt ist und wie der Investor den Umgang mit ihm erlebt hat.

Auf dem seit Jahrzehnten verwaisten Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim soll ein Hotel gebaut werden. Bereits im Sommer 2023 hatte der Stadtrat dem Projekt von Elisa Marie und Felix Kehl den Zuschlag gegeben, die den Schmidtburger Hof in Weiler betreiben.







