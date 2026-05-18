Von Flohmarkt bis Feuerwehr: Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt feiert mit Vielfalt
Von Flohmarkt bis Feuerwehr
Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt feiert mit Vielfalt
Der Frühlingsmarkt verwandelte den Stadtkern ins quirlige Zentrum voller Überraschungen. Von Flohmarkt-Flair bis Feuerwehr-Action war so ziemlich alles geboten. Und auch kulinarisch blieb kein Wunsch offen.
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Von seiner besten Seite hat sich der Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt gezeigt. Die Lücke zwischen den Regentagen passgenau zu treffen war allein schon eine beachtliche Leistung. Schnell hätten die Sobernheimer nach der trüben Woche zuvor ihr Misstrauen in die Haltbarkeit des Wetters überwunden, freute sich Stefan Klußmeier von Bad Sobernheims Werbegemeinschaft „SoAktuell“.