Von Flohmarkt bis Feuerwehr Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt feiert mit Vielfalt 18.05.2026, 17:00 Uhr

i Welch Schätze an Innenhöfen konnte man besuchen, von denen so manch Sobernheimer zugab, sie noch nie gesehen zu haben. Hier machte etwa Heidi Decker auf ihr Yoga-Angebot aufmerksam. Wilhelm Meyer

Der Frühlingsmarkt verwandelte den Stadtkern ins quirlige Zentrum voller Überraschungen. Von Flohmarkt-Flair bis Feuerwehr-Action war so ziemlich alles geboten. Und auch kulinarisch blieb kein Wunsch offen.

Von seiner besten Seite hat sich der Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt gezeigt. Die Lücke zwischen den Regentagen passgenau zu treffen war allein schon eine beachtliche Leistung. Schnell hätten die Sobernheimer nach der trüben Woche zuvor ihr Misstrauen in die Haltbarkeit des Wetters überwunden, freute sich Stefan Klußmeier von Bad Sobernheims Werbegemeinschaft „SoAktuell“.







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