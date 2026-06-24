Hausarzt-Praxis schließt Bad Sobernheim: Willetts hören ohne Nachfolger auf Silke Jungbluth-Sepp 24.06.2026, 20:00 Uhr

i Am 30. Juni werden Christoph Willett und Vera Reinhardt-Willett nach 35 Jahren ihre Gemeinschaftspraxis schließen. Eine Nachfolgelösung für die beiden Hausärzte und ihre 1500 Patienten gibt es bislang nicht. Silke Jungbluth-Sepp

Sie haben drei Jahre einen Nachfolger gesucht, der ihre Patienten übernimmt. Vergebens. Nun geben die beiden Bad Sobernheimer Hausärzte Christoph Willett und Vera Reinhardt-Willet nach 35 Jahren ihre Gemeinschaftspraxis in der Friedhofsallee auf.

Hier und da stapeln sich Fachliteratur und Kisten auf den Tischen, auch einige Möbel sind nicht mehr an ihrem Platz: In der Bad Sobernheimer Hausarztpraxis Willett wird ausgeräumt, denn der 30. Juni ist der letzte Tag der alteingesessenen Familienpraxis.







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