Hausarzt-Praxis schließt 
Bad Sobernheim: Willetts hören ohne Nachfolger auf
Am 30. Juni werden Christoph Willett und Vera Reinhardt-Willett nach 35 Jahren ihre Gemeinschaftspraxis schließen. Eine Nachfolg
Am 30. Juni werden Christoph Willett und Vera Reinhardt-Willett nach 35 Jahren ihre Gemeinschaftspraxis schließen. Eine Nachfolgelösung für die beiden Hausärzte und ihre 1500 Patienten gibt es bislang nicht.
Silke Jungbluth-Sepp

Sie haben drei Jahre einen Nachfolger gesucht, der ihre Patienten übernimmt. Vergebens. Nun geben die beiden Bad Sobernheimer Hausärzte Christoph Willett und Vera Reinhardt-Willet nach 35 Jahren ihre Gemeinschaftspraxis in der Friedhofsallee auf. 

Lesezeit 3 Minuten
Hier und da stapeln sich Fachliteratur und Kisten auf den Tischen, auch einige Möbel sind nicht mehr an ihrem Platz: In der Bad Sobernheimer Hausarztpraxis Willett wird ausgeräumt, denn der 30. Juni ist der letzte Tag der alteingesessenen Familienpraxis.

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