Sie haben drei Jahre einen Nachfolger gesucht, der ihre Patienten übernimmt. Vergebens. Nun geben die beiden Bad Sobernheimer Hausärzte Christoph Willett und Vera Reinhardt-Willet nach 35 Jahren ihre Gemeinschaftspraxis in der Friedhofsallee auf.
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Hier und da stapeln sich Fachliteratur und Kisten auf den Tischen, auch einige Möbel sind nicht mehr an ihrem Platz: In der Bad Sobernheimer Hausarztpraxis Willett wird ausgeräumt, denn der 30. Juni ist der letzte Tag der alteingesessenen Familienpraxis.