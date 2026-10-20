Finanznöte als Grund
Bad Sobernheim ohne „Advent im Park“ in diesem Jahr
Advent im Park" hatte seinen Ursprung am Heimatmuseum Priorhof. Auch im Marumpark war die Veranstaltung immer sehr gut frequenti
Advent im Park" hatte seinen Ursprung am Heimatmuseum Priorhof. Auch im Marumpark war die Veranstaltung immer sehr gut frequentiert. Für dieses Jahr kam nun vom Stadtrat das Aus. Grund: ein noch immer verwaistes Veranstaltungsmanagement und mit 15.000 Euro zu kostspielig.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Dass die Stadt Bad Sobernheim noch immer nicht ihre Veranstaltungsmanagement-Stelle besetzt hat, erweist sich als Hindernis für die städtischen Veranstaltungen. Nun entschied der Stadtrat, dass „Advent im Park“ 2026 aus Kostengründen ausfallen muss. 

Lesezeit 3 Minuten
Vor dem zweiten (Nikolaus-)Adventssonntag wird es dieses Jahr in der Felkestadt keinen „Advent im Park“ geben – die Veranstaltung war im Gesellschaftsausschuss Thema und wurde im Stadtrat ersatzlos gecancelt. Neben dem Kaisersaal mit Basar in der Kreuzstraße oder im Marumpark mit etwa 14 Holzbuden brachten die Stadträte mit dem neuen Platz zwischen Synagoge und Malteserkapelle einen weiteren alternativen Standort mit Infrastruktur ins Spiel.
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