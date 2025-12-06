Bad Sobernheim hofft auf Fördermittel des Bundes

Die Finanzierung der Laufbahn auf dem Bad Sobernheimer Sportplatz „Zum Staaren“ nimmt Form an. Der Rat hat beschlossen, einen Antrag bei einem Bundesförderprogramm zu stellen.
Lesezeit 2 Minuten
Erneut war die Finanzierung der Sanierung der Laufbahn an der Sportstätte „Zum Staaren“ Thema in der Stadtratssitzung. Denn diese ist marode und für den Sportbetrieb gesperrt. Einstimmig beschloss der Rat nun, dass ein Förderantrag beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ eingereicht werden soll.