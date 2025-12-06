Für Sanierung der Laufbahn Bad Sobernheim hofft auf Fördermittel des Bundes Lena Reuther 06.12.2025, 19:00 Uhr

i Die Laufbahn der Bad Sobernheimer Sportstätte "Zum Staaren" soll unter anderem mit der Hilfe von Förderprogrammen saniert werden. Ein entsprechender Antrag soll nun gestellt werden. Bernd Hey (Archivfoto). Bernd Hey.

Die Finanzierung der Laufbahn auf dem Bad Sobernheimer Sportplatz „Zum Staaren“ nimmt Form an. Der Rat hat beschlossen, einen Antrag bei einem Bundesförderprogramm zu stellen.

Erneut war die Finanzierung der Sanierung der Laufbahn an der Sportstätte „Zum Staaren“ Thema in der Stadtratssitzung. Denn diese ist marode und für den Sportbetrieb gesperrt. Einstimmig beschloss der Rat nun, dass ein Förderantrag beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ eingereicht werden soll.







Artikel teilen

Artikel teilen