Schreinerei Köhler wird 75 Bad Sobernheim: Handarbeit seit drei Generationen Silke Jungbluth-Sepp 02.06.2026, 17:00 Uhr

i Christian Köhler ist Enkel des Firmengründers Ernst Köhler. Aus dessen Zeit stammt auch diese Maschine, die bis heute in der Schreinerei im Einsatz ist. Silke Jungbluth-Sepp

Die Bad Sobernheimer Schreinerei Köhler in der Ringstraße ist ein klassisches Familienunternehmen. 1951 gründete der Großvater, 1980 übernahm der Vater und inzwischen ist der Gründerenkel der Chef. Ein Rück- und Ausblick.

Es waren sicherlich keine einfachen Zeiten, als Ernst Köhler im Juni 1951 in der Sobernheimer Ringstraße seine Schreinerei eröffnete – nicht lange nach Kriegsende und als die erst zwei Jahre zuvor gegründete Bundesrepublik ihre ersten Schritte ging. Seine Schreinerausbildung hatte er noch vor dem Krieg gemacht, den Meister danach.







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