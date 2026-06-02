Die Bad Sobernheimer Schreinerei Köhler in der Ringstraße ist ein klassisches Familienunternehmen. 1951 gründete der Großvater, 1980 übernahm der Vater und inzwischen ist der Gründerenkel der Chef. Ein Rück- und Ausblick.
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Es waren sicherlich keine einfachen Zeiten, als Ernst Köhler im Juni 1951 in der Sobernheimer Ringstraße seine Schreinerei eröffnete – nicht lange nach Kriegsende und als die erst zwei Jahre zuvor gegründete Bundesrepublik ihre ersten Schritte ging. Seine Schreinerausbildung hatte er noch vor dem Krieg gemacht, den Meister danach.