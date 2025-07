Bis auf die Hitze am Sonntag und viel Wind beim traditionellen Frühschoppen am Montag blieb die Johanniskirmes dieses Jahr von größeren Wetterkapriolen verschont. So lautete gestern ein erfreuliches Fazit. Am Eingang stand, wie seit 1972, die Arbeiterwohlfahrt. Die neue Vorsitzende, Johanna Schönheim aus Meddersheim, gab am Zapfhahn ein gutes Bild ab. Gerne versah ein gutes Dutzend SPD-Mitglieder um Michael Greiner und Uwe Engelmann in drei Schichten am Samstag ihren Dienst, denn für die Arbeiterwohlfahrt ist die Kerb ein Kraftakt. Der gesamte Reinerlös fließt in die Stadtranderholung vom 28. Juli bis 8. August mit Abschlussfahrt. Karin Geiss von der Arbeiterwohlfahrt beklagte gestern „falsche Fünfziger“, also Falschgeld.

Wie Kai Wiechert, Ortsbürgermeister von Nußbaum, mit seinen Kindern Marla und Lenny waren am Wochenende viele unterwegs: HSV-Turnier, Nussbaumer Feuerwehrfest und doch war die Johanniskirmes Pflicht. Die Fußballer des FC Bad Sobernheim 2015 um Vorsitzenden Martin Rupp waren mit einem Kirner Bierstand etabliert und hatten Grund zu feiern: Das Zehnjährige, Mitgliederzuwachs und den Aufstieg der zweiten Mannschaft aus der C-Klasse mit Trainer Jens Gräff und Daniel Baum. Entsprechend floss das Kirner Bier in Strömen.

i Besucher genießen die rasante Fahrt auf der Bayern-Wippe während der Johanniskirmes in Bad Sobernheim. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Bei der Kirmeseröffnung in der Seniorenresidenz Felkebad, wo die Volksbank und die Sparkasse, die Kirner Privatbrauerei, NGS und die Schausteller um Ralf Leonhard mit einem Einkaufswagen voller Magenbrot Sponsoren waren, äußerten die Organisatoren: „Wenn nur zehn Prozent vom HSV-Felke-Turnier den Weg zur Kerb finden, sind wir happy“. Und so war es. Viele Gruppen pendelten zwischen Johannisplatz und Staaren hin und her, beobachtete Ully Mathias, die als Veranstaltungsmanagerin bei der Stadt den Hut aufhat. „Die Rechnung ist aufgegangen“, konstatierte Stadtchef Roland Ruegenberg, der 2024 am Kerwesonntag gewählt wurde. Am Freitagabend, nach dem obligatorischen Kirmesbaumstellen und dem Fassbieranstich, war viel los in der Felkestadt, bei den „Shakers“ im Staaren und auf dem Kerweplatz.

i Ein spektakuläres Feuerwerk erleuchtet den Nachthimmel über der Johanniskirmes in Bad Sobernheim. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Das Brillantfeuerwerk erhielt kräftigen Applaus und begann früher, weil es sich am Fahrplan der DB orientierte. Im Biergarten von Ansgar Götz luden die Nahe DJs um Niklas Kramm und Fabio Fregapane vier Tage lang mit feinster Partymusik zum Feiern ein, während es die Jugend abends kaum erwarten konnte, Plätze für die voll besetzten Fahrgeschäfte Break-Dance oder Autoscooter zu ergattern: „Volle Pulle, jetzt geht's los“ war Daueransage an der Bayern-Wippe. 700 Freifahrtscheine waren verteilt. Bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“ und Schausteller aus Passion und mit viel Herzblut ist Hans Moser aus Bad Kreuznach, der sein 20-Jähriges feierte und mit Irrgarten, Crepes-Stand, Riesenrad und Dosenwerfen präsent war.

i Mit gutem Kirner-Bier lässt es sich wunderbar aushalten - und bei 30 Grad im Schatten den Körper kühlen. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Samstag und Sonntag verlagerte sich wegen der Hitze von über 33 Grad der Betrieb in die Abendstunden: „Wir können nur verkaufen, wenn Leute da sind“, sagte Gabi Leonhard vielsagend. Aus Hennweiler bedienten zum 36. Mal Herbert Becker und Sabine Stein-Becker mit Tortellini, Champignons und Baguette ihre Stammkundschaft, sie sagten: "Wir kommen sehr gerne hierher.“

i Filsbacher Frontmann Mario Schöffel und Ully Mathias gestern beim Frühschoppen mit den Bauhofmitarbeitern -42 Tische waren reserviert. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Am Sonntag war Familientag, wo nach dem Konzert mit dem Soonwald-Orchester aus Spabrücken sieben Vereine akrobatische Tanz-, Turn- und Show-Vorführungen boten und danach schattige Plätzchen aufsuchten. Stargast bei der Kinder-Disco war die Eiskönigin.

i Am Kirmesmontag stieg der traditionelle Frühschoppen. Wie man sieht: Er war sehr gut besucht. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey

Am Montag spielten erneut die Filsbacher XXL mit Fangemeinde zum traditionellen Frühschoppen auf – 42 der 55 Tische waren per WhatsApp reserviert worden, Vereine, Cliquen und Firmen gaben sich ab 12 Uhr keine Blöße; viele Ortsbürgermeister wurden gesichtet, Gesprächsthemen an Nahe und Glan gab es jede Menge. Ein Manko: Die Bedienung am Tisch fehlte gänzlich. Security und die Kirner Polizei waren am Freitag und Samstag ausreichend präsent, Letztere wurden am Samstag aus Mainz unterstützt. Bis auf einen Fall von Körperverletzung äußerten sich im Großen und Ganzen die Beamten vor Ort zufrieden.