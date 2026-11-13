Werbegemeinschaft springt ein
Bad Sobernheim bekommt Adventsmarkt auf Marktplatz
Beim Adventszauber der Werbegemeinschaft wird alljährlich der große Baum auf dem Bad Sobernheimer Markplatz erleuchtet. Nun plan
Beim Adventszauber der Werbegemeinschaft wird alljährlich der große Baum auf dem Bad Sobernheimer Markplatz erleuchtet. Nun plant die Werbegemeinschaft zusätzlich einen Adventsmarkt als Ersatz für Advent im Park am zweiten Adventswochenende.
Wilhelm Meyer

Die Absage des traditionellen Adventsmarkts im Marumpark aus Kostengründen hatte bei den Bad Sobernheimern für lange Gesichter gesorgt. Nun springt die Werbegemeinschaft SoAktuell in die Bresche, sie will einen Markt vor dem Rathaus organisieren. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Bad Sobernheimer bekommen nun doch noch einen Adventsmarkt. Nicht als Advent im Park, sondern als Advent auf dem Marktplatz. Die Werbegemeinschaft SoAktuell ist in die Bresche gesprungen und will am zweiten Adventswochenende, 5. und 6. Dezember, einen kleinen vorweihnachtlichen Markt mit Hütten und Ständen vor dem Rathaus organisieren, kündigte Bruno Schneider als Vorsitzender der Werbegemeinschaft in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend ...
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