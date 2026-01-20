„SoAktuell“ hatte eingeladen Bad Sobernheim attraktiv, liebenswert, leistungsfähig Bernd Hey 20.01.2026, 09:17 Uhr

i SoAktuell-Vorsitzender Bruno Schneider verteilte im Kaisersaal wertvolle Preise mit "Wow"-Effekt an die Teilnehmer der Tannenbaumschmück-Aktion und dankte für die rege Teilnahme und kreativen Ideen. Bernd Hey. Bernd Hey.

Stadtbürgermeister Ruegenberg erhob anhand des Terminkalenders die Felkestadt zur „Nahe-Kultur-Hauptstadt“. Das Auseinanderdriften der Gesellschaft sei unschön, er forderte Zivilcourage und Deeskalation.

Das Interesse am zweiten Neujahrsempfang der 70 Mitgliedsbetriebe zählenden Werbegemeinschaft „SoAktuell“ in der Felkestadt im Kaisersaal war riesengroß. In knapp zwei Stunden standen elf Programmpunkte auf der Agenda. Der SoAktuell-Vorsitzende Bruno Schneider begrüßte: Zurückblickend resümierte die Mattheiser Sommer Akademie (MSA), bei der die Felkestadt für zwei Wochen zur Studentenstadt wurde, und die sehr gut frequentierten Märkte mit ...







