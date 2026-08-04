Ab 10. August: Westtangente zu
Bad Soberheimer Polymer fürchtet um Lkw-Erreichbarkeit 
Für die Polymer-Holding ist die Erreichbarkeit ihres Produktionsstandorts in Bad Sobernheim mit Dutzenden Lastwagen pro Tag exis
Für die Polymer-Holding ist die Erreichbarkeit ihres Produktionsstandorts in Bad Sobernheim mit Dutzenden Lastwagen pro Tag existenziell wichtig. Die Sperrung der Westtangente könnte dabei zum Problem werden, fürchtet der Konzern.
Bernd Hey

Ab 10. August soll die Bad Sobernheimer Westtangente gesperrt werden – bis zum Jahresende. Doch die Polymer-Gruppe war in die Planung des Ersatz-Verkehrskonzepts nicht eingebunden und sorgt sich um die Erreichbarkeit seiner Industrieanlagen. 

Lesezeit 2 Minuten
Es wird ernst an der Bad Sobernheimer Westtangente: Ab Montag, 10. August, wird die Westtangente für den Durchgangsverkehr gesperrt, weil die Sanierungsarbeiten beginnen. Wie die Verbandsgemeinde Nahe-Glan mitteilt, soll die L232 an dieser Stelle voraussichtlich bis Ende des Jahres für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden.
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