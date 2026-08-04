Ab 10. August soll die Bad Sobernheimer Westtangente gesperrt werden – bis zum Jahresende. Doch die Polymer-Gruppe war in die Planung des Ersatz-Verkehrskonzepts nicht eingebunden und sorgt sich um die Erreichbarkeit seiner Industrieanlagen.
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Es wird ernst an der Bad Sobernheimer Westtangente: Ab Montag, 10. August, wird die Westtangente für den Durchgangsverkehr gesperrt, weil die Sanierungsarbeiten beginnen. Wie die Verbandsgemeinde Nahe-Glan mitteilt, soll die L232 an dieser Stelle voraussichtlich bis Ende des Jahres für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden.