Die Rückkehr eines Wahrzeichens: Bad Münster am Stein-Ebernburg plant ein neues Wasserrad. Das Projekt verspricht nicht nur Tradition, sondern auch Tourismus-Aufschwung. Was steckt hinter dem Bauvorhaben?

Dass das Wasserrad an der einstigen Salinenverwaltung stillgelegt werden musste, ist nicht nur aus Sicht der Bevölkerung, sondern auch für den Tourismus im einstigen Kurort bedauerlich. In einer E-Mail an den Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH, Michael Vesper, malt die Ortsvorsteherin von Bad Münster am Stein-Ebernburg, Birgit Ensminger-Busse, dennoch nicht schwarz. Vielmehr spricht sie im Hinblick auf einen Neubau des Wasserrades von „sehr schönen Nachrichten“. Ensminger-Busse ist optimistisch, dass es nicht bloß bei der Absichtserklärung bleiben wird, das Wasserrad wieder aufzubauen.

„Ich bedanke mich für die Aufnahme der Ist-Situation, die Grundlage für eine ordnungsgemäße Erneuerung und Planung ist. Ferner stellt die Umsetzung durch Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau West keine immense Kostenbelastung für die Stadt Bad Kreuznach dar“, teilt die Ortsvorsteherin mit. Die Maßnahme ist mittlerweile in dieses Programm aufgenommen und von der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) bereits genehmigt. Laut Michael Vesper liege die Kostenermittlung eines auf Mühlenbau spezialisierten Fachbetriebes für den Neubau bei 195.000 Euro (Stand 2024).

i Wer genau hinschaut, der erkennt sofort die Schäden am Holz des Wasserrades. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

„Ein schönes Kleinod wird erhalten, eine touristische Bereicherung und Aufwertung im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, aber auch für unsere gesamte Stadt. Darüber freue ich mich sehr“, sagt Ensminger-Busse. Sie hofft, dass im Zuge des Wiederaufbaus die Handwerker zudem nach dem Sole-Förderturm schauen können, da ein Holzbalken morsch ist. „Dann ginge das sozusagen ‚in einem Aufwasch‘“, hofft die Ortsvorsteherin. Auch Stefan Köhl, Vorsitzender des Verkehrsvereins Rheingrafenstein und dadurch mit dem Tourismus im jüngsten Stadtteil verwoben, ist über die Zusage, dass das Wasserrad wieder aufgebaut wird, froh.

„Das Wasserrad ist ortsbildprägend, ein Hingucker und Teil der 300-jährigen Salinentradition im Ort“, informiert Köhl. In seiner Zeit als Stadtbürgermeister wurde das Rad 1993 vom Bad Kreuznacher Zimmermannsbetrieb Kossmann wieder errichtet. Der ehemalige Stadtbürgermeister erinnert sich gut, dass das Rad immer wieder Probleme gemacht hat. Hierzu gehörten Lagerschäden, nicht zuletzt ausgelöst durch den Antrieb des Pumpgestänges zum Soleturm. „Wenn ich mich richtig erinnere, lag das Lagerproblem daran, dass der Antrieb nur auf einer Seite war“, berichtet Köhl.

i Die Nabe des Wasserrades und die Lager sorgten seit langem dafür, dass das Wasserrad unrund lief. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Auch wenn das Wasserrad nicht alleine unter Denkmalschutz steht, sondern das gesamte Ensemble mit Kurmittelhaus und Salinenverwaltung, käme dem Wasserrad eine wichtige Funktion zu. Als Schauobjekt ist es Teil der Frühindustrialisierung und demonstriere, wie einst die Saline funktioniert habe. Köhl: „Das Wasserrad trieb die Solepumpen an, die dann die Sole über den Soleturm auf die Gradierwerke leiteten.“ Auch wenn der Verschleiß des Holzes unaufhaltsam ist, kümmerten sich die Salinenbetriebe laut Köhl noch bis zum Zweiten Weltkrieg selbst um die Instandsetzung. „Die Salinenbetriebe hatten eine eigene Zimmerei.“