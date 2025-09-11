Seit 60 Jahren fließt die Rheingrafenquelle – doch ihr Schutz ist abgelaufen. Warum Bad Münster jetzt kämpft, um die Trinkkur zu retten und was das für die Zukunft bedeutet.

. Der Ortsbeirat Bad Münster am Stein-Ebernburg empfiehlt dem Stadtrat, die Verlängerung des Heilquellenschutzgebietes weiterzuverfolgen. Seit dem 30. Mai 1963 ist die Rheingrafenquelle, bestehend aus Nord-, Mittel- und Südquelle, als Heilquelle staatlich anerkannt. Zum Schutz der Quelle wurde 1985 eine auf 30 Jahre befristete Rechtsverordnung von der damaligen Bezirksregierung erlassen. Diese ist allerdings 2015 abgelaufen, sodass sie derzeit keinen Schutz für die Heilquelle entfaltet.

Bereits im Februar 2018 bekundete der Stadtrat seine Absicht, eine neue Rechtsverordnung zum Heilquellenschutz zu beantragen und das erforderliche Gutachten in Auftrag zu geben. Zwischenzeitlich konnte das Gutachten beauftragt werden, sodass sieben Jahre nach dem Stadtratsbeschluss ein Vorentwurf vorliegt. Laut Gutachten besitzt die Rheingrafenquelle „ein sehr großes Bildungsgebiet sowie ein sehr tief liegendes Fließsystem (über 500 Meter). Daher ist die Fläche der Schutzzone I auch relativ gering. Sie umfasst den südlichen Teil des Kurparks, schließt das Kurmittelhaus ein und reicht östlich bis an den Salinenweg.“

Würde man die Heilquellenzulassung in Bad Münster-Ebernburg widerrufen, hätte das zur Folge, dass die Trinkkur eingestellt werden müsste. Wichtig war dem Ortsbeirat die Frage, inwieweit sich die Quellen zur Wärmegewinnung nutzen lassen. Nicht zulässig ist in diesem Zusammenhang die geothermische Nutzung, denn hierfür müsste gebohrt werden.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord teilte mit, dass im Falle der Ausweisung eines Heilquellenschutzgebietes die Nutzung als Heilquelle im Vordergrund stehen muss. Eine solethermische Nutzung könnte zwischengeschaltet oder auch nachgelagert werden. Wasser, das in die Nahe abgeleitet wird, darf laut Struktur- und Genehmigungsdirektion solethermisch genutzt werden. SPD-Ortsbeiratsmitglied Willi Kuhn war dann auch überzeugt, dass man über eine solche Nutzung nachdenken sollte. Es reiche schon, wenn das Wasser nur wenig wärmer als die Außentemperatur sei, erklärte Kuhn in der Sitzung am Montagabend.