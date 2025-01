Es wird weiter gefeiert Bad Münster hält am Weihnachtsmarkt fest Josef Nürnberg 19.01.2025, 13:00 Uhr

i In den sozialen Medien wird der Abgesang auf den Bad Münsterer Weihnachtsmarkt gesungen. Der Verkehrsverein Rheingrafenstein widerspricht und unterstreicht, dass die 4 Euro Eintritt dem Markt keinen Abbruch tun. Picasa. Josef Nürnberg

Der Bad Münsterer Verkehrsverein hält am Weihnachtsmarkt fest, obwohl immer wieder harsche Kritik an der Erhebung von Eintritt geäußert wird. Diese negativen Urteile kämen nie von Auswärtigen, so Vorsitzender Stefan Köhl.

Es wird auch in diesem Jahr wieder den Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Münster am Stein geben. Dies teilten Vorsitzender Stefan Köhl und Veranstaltungsleiterin Susanne Tetau im Gespräch mit dem „Oeffentlichen“ mit. Zahlen nannten die beiden zwar nicht, aber hätte es am vierten Wochenende nicht geregnet, hätte sich die Besucherbilanz ähnlich dargestellt wie in den vergangenen Jahren.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen