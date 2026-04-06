Die Premiere der Osterwiese unter Regie der Münsterer Karneval Gemeinschaft ist gelungen. Trotz kurzer Vorbereitung lockte die Veranstaltung viele Interessierte zum neuen Standort vor dem Kurmittelhaus. Dort war auch der Osterhase unterwegs.
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Glückwunsch Münsterer Karneval Gemeinschaft (MKG): Die Premiere der Osterwiese unter der Regie der Karnevalisten am Ostersonntag ist gelungen. Zumal MKG-Präsidentin Sarah Mittendorf zur Vorbereitung nur wenige Wochen Zeit blieben. Nachdem der Verkehrsverein Rheingrafenstein sich nicht mehr in der Lage sah, die Osterwiese zu organisieren, wollte die MKG die beliebte Veranstaltung nicht sterben lassen.