Ein brutaler Fund erschüttert Bad Kreuznach: Eine 66-Jährige wird mit zertrümmertem Schädel im Keller aufgefunden. Wer ist der Täter – und was trieb ihn an?
Der gewaltsame Tod einer 66-jährigen Frau im Keller eines Mehrfamilienhauses im Bad Kreuznacher Süden beschäftigt die Menschen der Region – ebenso Ermittler und Behörden. Nach derzeitigem Stand geht man davon aus, dass die Frau von ihrem 69-jährigen Partner, möglicherweise Ex-Partner, durch mehrere heftige Schläge auf den Kopf mit einem Gegenstand getötet wurde.