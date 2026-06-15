Löwe, Kolibri und Co.
Bad Kreuznacher Winzerin Christina Dhom bietet tierische Weine
Aus Sicht von Winzermeisterin Christina Dhom haben Weine wie auch Tiere ihren je eigenen Charakter. Da lag es für sie nahe, eine
Aus Sicht von Winzermeisterin Christina Dhom haben Weine wie auch Tiere ihren je eigenen Charakter. Da lag es für sie nahe, eine eigene Weinkollektion aufzulegen und ihre Weine bestimmten Tierarten zuzuordnen.
Josef Nürnberg

Die Weine der Bad Kreuznacher Winzermeisterin Christina Dhom sind Löwen-Rieslinge oder Kolibri-Chardonnays. Tiercharakter und Wein müssen matchen, sagt sie. Auch die Etiketten sind Hingucker ihrer tierischen Weinkollektion.

Lesezeit 2 Minuten
Aus Sicht der meisten Weinfreunde haben Löwe und Riesling auf den ersten Blick wohl nichts gemein. Darüber kann Winzermeisterin Christina Dhom allerdings nur schmunzeln. "Im Gegenteil, sehr viel", sagt sie mit einem Lächeln und reicht einen Riesling aus ihrer Kollektion mit einem bunten Löwen auf dem Flaschenetikett.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren