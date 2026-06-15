Löwe, Kolibri und Co. Bad Kreuznacher Winzerin Christina Dhom bietet tierische Weine Josef Nürnberg 15.06.2026, 13:00 Uhr

i Aus Sicht von Winzermeisterin Christina Dhom haben Weine wie auch Tiere ihren je eigenen Charakter. Da lag es für sie nahe, eine eigene Weinkollektion aufzulegen und ihre Weine bestimmten Tierarten zuzuordnen. Josef Nürnberg

Die Weine der Bad Kreuznacher Winzermeisterin Christina Dhom sind Löwen-Rieslinge oder Kolibri-Chardonnays. Tiercharakter und Wein müssen matchen, sagt sie. Auch die Etiketten sind Hingucker ihrer tierischen Weinkollektion.

Aus Sicht der meisten Weinfreunde haben Löwe und Riesling auf den ersten Blick wohl nichts gemein. Darüber kann Winzermeisterin Christina Dhom allerdings nur schmunzeln. "Im Gegenteil, sehr viel", sagt sie mit einem Lächeln und reicht einen Riesling aus ihrer Kollektion mit einem bunten Löwen auf dem Flaschenetikett.







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