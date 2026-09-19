Bei einem Treffen von Unternehmern aus dem Gewerbegebiet zwischen Bosenheimer Straße und Bahnlinie wird der Durchstich zur Industriestraße gefordert, aber es wird auch Kritik an der Aufgabe der Michelin-Straße geäußert.
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Der „Durchstich“ der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel war Thema eines Treffens von Geschäftsführern und Unternehmern im betroffenen Gewerbegebiet zwischen Bosenheimer Straße und Gensinger Straße. Organisiert hatte dies Michael Hübner, der für die FDP politisch engagiert ist.