Dauerbaustelle Verkehr
Bad Kreuznacher Unternehmer plädieren für Durchstich
Michael Hübner (links) organisierte das Treffen engagierter Geschäftsführer aus dem Gewerbegebiet, etwa links Steffen Gangluff (
Michael Hübner (links) organisierte das Treffen engagierter Geschäftsführer aus dem Gewerbegebiet, etwa links Steffen Gangluff (Heizungsbau), im blauen Polo Stefan Linn (Linn Elektro) und rechts Georg Böcking (Beinbrech). Im weißen Hemd Sven Schäfer, Zentralwäscherei, der sich ebenso wie Dirk Nessel (hinter Schäfer) gegen eine Aufgabe der Michelin-Straße aussprach.
Robert Neuber

Bei einem Treffen von Unternehmern aus dem Gewerbegebiet zwischen Bosenheimer Straße und Bahnlinie wird der Durchstich zur Industriestraße gefordert, aber es wird auch Kritik an der Aufgabe der Michelin-Straße geäußert. 

Lesezeit 3 Minuten
Der „Durchstich“ der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel war Thema eines Treffens von Geschäftsführern und Unternehmern im betroffenen Gewerbegebiet zwischen Bosenheimer Straße und Gensinger Straße. Organisiert hatte dies Michael Hübner, der für die FDP politisch engagiert ist.
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