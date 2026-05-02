Bei einem Verdi-Warnstreik in Rüdesheim zeigen Telekom-Beschäftigte Solidarität und fordern höhere Löhne sowie Schutz vor Arbeitsplatzverlust. Landesweit sind Tausende beteiligt – die Tarifrunde spitzt sich zu.
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Eine rege Beteiligung verzeichnete der Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten bei der Telekom. Christina Stengel, Vorsitzende des Ortsvereins Informations- und Kommunikationstechnologie Bad Kreuznach, und Andreas Wiese, Landessekretär aus Mainz, konnten 75 bis 80 Kollegen im Streiklokal im Rüdesheimer Schwimmbad begrüßen.