Aktion im Schwimmbad Bad Kreuznacher Telekom-Beschäftigte fordern mehr Lohn Christine Jäckel 02.05.2026, 19:38 Uhr

i Flagge zeigen für mehr Lohn und Arbeitsplatzsicherheit: Diesem Aufruf der Gewerkschaft Verdi kamen rund 80 Beschäftigte des Telekom-Standortes Bad Kreuznach im Streiklokal Rüdesheim nach. Christine Jäckel

Bei einem Verdi-Warnstreik in Rüdesheim zeigen Telekom-Beschäftigte Solidarität und fordern höhere Löhne sowie Schutz vor Arbeitsplatzverlust. Landesweit sind Tausende beteiligt – die Tarifrunde spitzt sich zu.

Eine rege Beteiligung verzeichnete der Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten bei der Telekom. Christina Stengel, Vorsitzende des Ortsvereins Informations- und Kommunikationstechnologie Bad Kreuznach, und Andreas Wiese, Landessekretär aus Mainz, konnten 75 bis 80 Kollegen im Streiklokal im Rüdesheimer Schwimmbad begrüßen.







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