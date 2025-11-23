Große Mehrheit stimmt zu Bad Kreuznacher Stadtrat verabschiedet Haushalt 2026 23.11.2025, 13:00 Uhr

i So früh wie lange nicht mehr hat der Kreuznacher Stadtrat den Haushalt für 2026 verabschiedet. Jetzt hoffen alle auf eine schnelle Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ADD. Harald Gebhardt

Das gab es schon lange nicht mehr: Bereits im November hat der Stadtrat den Kreuznacher Haushalt verabschiedet. Jetzt hoffen alle auf eine schnelle Genehmigung. Was die einzelnen Fraktionen zu dem Zahlenwerk sagen.

Der Kreuznacher Stadtrat hat den Etat 2026 mit großer Mehrheit (25 zu 11) der Stimmen der Partnerschaft für Bad Kreuznach (CDU, SPD und FDP) sowie der Grünen und der Linken verabschiedet. Er weist im Ergebnishaushalt ein Plus von 580.000 Euro aus, an Investitionen sind 16 Millionen Euro vorgesehen.







Artikel teilen

Artikel teilen