Sitzung wird nicht verlegt Bad Kreuznacher Stadtrat muss Ausschüsse neu wählen Harald Gebhardt 21.01.2026, 16:00 Uhr

i Die Ausschüsse des Stadtrats müssen am 29. Januar neu gerwählt werden. Die Situng im Rathaus beginnt wie gewohnt um 17.30 Uhr. Harald Gebhardt

Nach dem Wechsel von Birgit Ensminger-Busse von der CDU zu den Freien Wählern müssen in der Stadtratssitzung die Ausschüsse wieder neu gewählt werden. Ob man sich vorher auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag einigt, ist noch offen.

Die Stadtratssitzung wird nicht verlegt. Sie findet wie geplant am Donnerstag, 19. Januar, ab 17.30 Uhr im Sitzungssaal im neuen Rathaus statt. Das teilte Oberbürgermeister Emanuel Letz in der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses mit. Da an diesem Termin einige Stadträte verhindert sind, war überlegt worden, die Sitzung zu verlegen.







