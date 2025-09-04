Am Montag, 25. August, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ereigneten sich in Bad Kreuznach zwei Trickdiebstähle in Wohnungen von Senioren. Die beiden älteren Geschädigten erhielten jeweils kurz davor einen Anruf von einem angeblichen neuen Nachbarn. Dieser stellte sich freundlich vor und kündigte den baldigen Besuch seiner Lebensgefährtin an.

Kurz darauf erschien die angebliche Lebensgefährtin und wurde in die Wohnung der Rentner eingelassen. Kurz darauf folgte der vermeintliche Ehemann und stellte sich ebenfalls als neuer Nachbar vor. Unter diesem Vorwand verwickelte das Paar die Geschädigten in ein Gespräch und lenkte sie dadurch ab. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Paar, mehrere Schmuckgegenstände aus den Wohnungen zu entwenden. Nachdem die Wohnung durch die Täter wieder verlassen wurde, stellten die Opfer zeitnah das Fehlen des Schmucks fest und verständigten die Polizei.

Kripo Bad Kreuznach vollstreckt Durchsuchungsbefehl

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 22-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau aus Baden-Baden. Beide Personen werden zudem verdächtigt, weitere ähnliche Trickdiebstähle in Bayern und Baden-Württemberg begangen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach erließ das Amtsgericht Bad Kreuznach Durchsuchungsbeschlüsse für die gemeinsame Wohnanschrift der beiden Tatverdächtigen, die am Mittwoch, 3. September, in Baden-Baden von der Kriminalpolizei Bad Kreuznach und mit Unterstützung der örtlichen Kriminalpolizei Rastatt vollstreckt wurden.

Bei der Durchsuchung wurden diverse Schmuckstücke, Handys, Luxusuhren und Bargeld sichergestellt. Das Amtsgericht Bad Kreuznach erließ gegen beide Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl, sodass die Personen unmittelbar zu Beginn der Durchsuchung festgenommen wurden. Im Rahmen der Vorführung am Amtsgericht in Bad Kreuznach wurden beide Haftbefehle durch die Ermittlungsrichterin vollzogen und die Tatverdächtigen letztlich in die Justizvollzugsanstalt gebracht. red