Bad Kreuznacher Schüler siegt mit eigenem Chipdesign

Gegen rund 1100 Teilnehmer hat sich der Bad Kreuznacher Emil Kroisandt bei einem Mikrochip-Wettbewerb durchgesetzt. Der 16-Jährige berichtet unserer Zeitung, was ihn so besonders an Elektrotechnik und Informatik fasziniert.
Lesezeit 2 Minuten
Schon mal was von Mikrochips gehört? Man findet sie etwa in Smartphones, Computern und Haushaltsgeräten. Der Bad Kreuznacher Emil Kroisandt hat im Rahmen des Wettbewerbs „Invent a Chip“ einen Chip zur Spracherkennung mittels Künstlicher Intelligenz entwickelt und damit den ersten Platz geholt.