Bei Elektrotechnik-Wettbewerb
Bad Kreuznacher Schüler siegt mit eigenem Chipdesign
Der Bad Kreuznacher Emil Kroisandt ist Sieger des Wettbewerbs "Invent a chip". Ihm gratulieren Matthias Hauer (links), Staatssekretär beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und VDE-Präsident Alf Henryk Wulf.
Hannibal. VDE

Gegen rund 1100 Teilnehmer hat sich der Bad Kreuznacher Emil Kroisandt bei einem Mikrochip-Wettbewerb durchgesetzt. Der 16-Jährige berichtet unserer Zeitung, was ihn so besonders an Elektrotechnik und Informatik fasziniert.

Schon mal was von Mikrochips gehört? Man findet sie etwa in Smartphones, Computern und Haushaltsgeräten. Der Bad Kreuznacher Emil Kroisandt hat im Rahmen des Wettbewerbs „Invent a Chip“ einen Chip zur Spracherkennung mittels Künstlicher Intelligenz entwickelt und damit den ersten Platz geholt.

