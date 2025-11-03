Bad Kreuznacher Schüler kentern mit Kanu auf der Nahe

Fünf Jugendliche sind mit ihrem Kanu auf der Nahe gekentert. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ein Kanu, das mit mehreren Personen besetzt war, ist am Montag, 3. November, gegen 15.35 Uhr, in der Nahe auf Höhe des Quellenhofs gekentert. Ein entsprechender Notruf ging bei der Führungszentrale ein, teilt die Polizei mit. Vor Ort wurde durch die Streife und die Feuerwehr festgestellt, dass das Kanu, besetzt mit fünf Jugendlichen, bei einem Wendemanöver gekentert war.

Die Jugendlichen konnten sich auf den dortigen Steinen und querliegenden Ästen festhalten. Da die Strömung in diesem Bereich derzeit sehr stark ist, wurden die fünf Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren von einem Rettungshubschrauber mittels Seilwinde einzeln geborgen. Neben dem Schrecken können bei den Jugendlichen glücklicherweise nur leichte Unterkühlungen festgestellt werden. Die Kanutour war Teil vom Sportunterricht einer Bad Kreuznacher Schule.