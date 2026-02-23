Branche unter Kostendruck
Bad Kreuznacher Schausteller appellieren an Politik
Ralf Leonhard (3. von rechts) freute sich über die große Resonanz auf den Jahresempfang der Schausteller und den Besuch von (von
Ralf Leonhard (3. von rechts) freute sich über die große Resonanz auf den Jahresempfang der Schausteller und den Besuch von (von links) Landrätin Bettina Dickes, den ehemaligen Naheweinmajestäten Angela Pichl und Daniela Hermes sowie (von rechts) Bad Kreuznachs OB Emanuel Letz und Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt.
Jens Fink

Bad Kreuznach ohne Jahrmarkt? Unvorstellbar. Doch Verbandschef Ralf Leonhard warnt beim Jahresempfang vor einer Kostenspirale. Warum die Schausteller trotzdem optimistisch bleiben und wie die Kommunalpolitiker darauf reagieren.

Lesezeit 2 Minuten
Zunehmend schwierige und vor allem kostenintensive Rahmenbedingungen machten der Branche zu schaffen: Das betonte der Vorsitzende Ralf Leonhard beim Jahresempfang des Bad Kreuznacher Schaustellerverbandes im Bonnheimer Hof. Hier vermittelten die Schausteller echte Kirmesatmosphäre.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren