Bad Kreuznach ohne Jahrmarkt? Unvorstellbar. Doch Verbandschef Ralf Leonhard warnt beim Jahresempfang vor einer Kostenspirale. Warum die Schausteller trotzdem optimistisch bleiben und wie die Kommunalpolitiker darauf reagieren.
Lesezeit 2 Minuten
Zunehmend schwierige und vor allem kostenintensive Rahmenbedingungen machten der Branche zu schaffen: Das betonte der Vorsitzende Ralf Leonhard beim Jahresempfang des Bad Kreuznacher Schaustellerverbandes im Bonnheimer Hof. Hier vermittelten die Schausteller echte Kirmesatmosphäre.