Dauerbaustelle Verkehr
Bad Kreuznacher schätzen das E-Carsharing-Angebot
Wer aus dem Bahnhof läuft, findet ein paar Meter weiter das E-Carsharing-Angebot. Zumindest noch bis zum 31. Juli.
Wer aus dem Bahnhof läuft, findet ein paar Meter weiter das E-Carsharing-Angebot. Zumindest noch bis zum 31. Juli.
Thien Pham

Ab dem 1. August ist Schluss mit dem E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke. Nutzer berichten unserer Zeitung von ihren Erfahrungen mit dem Konzept. Was für sie gut und weniger gut gelaufen ist.

Lesezeit 3 Minuten
Noch bis zum 31. Juli gibt es das E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke in Kooperation mit dem Partner Hop-On Sharing. Danach ist Schluss. Aus wirtschaftlichen Gründen hat der Partner den Vertrag gekündigt. Derweil machen sich die Nachbarschaftsinitiative Schildhood, Netzwerk am Turm und die Klimagemeinschaft für eine Fortsetzung des Angebots stark.
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