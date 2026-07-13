Dauerbaustelle Verkehr Bad Kreuznacher schätzen das E-Carsharing-Angebot Lena Reuther

Thien Pham 13.07.2026, 06:00 Uhr

i Wer aus dem Bahnhof läuft, findet ein paar Meter weiter das E-Carsharing-Angebot. Zumindest noch bis zum 31. Juli. Thien Pham

Ab dem 1. August ist Schluss mit dem E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke. Nutzer berichten unserer Zeitung von ihren Erfahrungen mit dem Konzept. Was für sie gut und weniger gut gelaufen ist.

Noch bis zum 31. Juli gibt es das E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke in Kooperation mit dem Partner Hop-On Sharing. Danach ist Schluss. Aus wirtschaftlichen Gründen hat der Partner den Vertrag gekündigt. Derweil machen sich die Nachbarschaftsinitiative Schildhood, Netzwerk am Turm und die Klimagemeinschaft für eine Fortsetzung des Angebots stark.







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