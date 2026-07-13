Ab dem 1. August ist Schluss mit dem E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke. Nutzer berichten unserer Zeitung von ihren Erfahrungen mit dem Konzept. Was für sie gut und weniger gut gelaufen ist.
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Noch bis zum 31. Juli gibt es das E-Carsharing-Angebot der Kreuznacher Stadtwerke in Kooperation mit dem Partner Hop-On Sharing. Danach ist Schluss. Aus wirtschaftlichen Gründen hat der Partner den Vertrag gekündigt. Derweil machen sich die Nachbarschaftsinitiative Schildhood, Netzwerk am Turm und die Klimagemeinschaft für eine Fortsetzung des Angebots stark.