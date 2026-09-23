Was sich in der City tut Bad Kreuznacher Paar erschafft Tattoos für die Ewigkeit Markus Kilian 23.09.2026, 17:17 Uhr

i Nadine und Sven Böhmer haben sich beim Tätowieren kennen und lieben gelernt. Heute betreiben sie ihr eigenes Studio in der Mannheimer Straße. Dabei ist der 55-Jährige gelernter Steinbildhauer. „Das ist gar nicht so verschieden“, sagt er. Markus Kilian

Von der Grabsteingravur zum Tattoo-Studio: Sven Böhmer beherrscht die Kunst des Ewigen – ob auf Stein oder Haut. Man darf keine Fehler machen. Und aus seiner beruflichen Leidenschaft ist schließlich eine Liebesgeschichte geworden.

Eigentlich ist Sven Böhmer gelernte Steinbildhauer. Die Berufsschule hat den 55-Jährigen einst unter anderem Geometrie, ästhetische Grundlagen und das Spiel von Licht und Schatten gelehrt – Wissen, das er heute noch braucht. Doch Grabsteine graviert er schon lange nicht mehr, stattdessen sticht er Tattoos.







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