Von der Grabsteingravur zum Tattoo-Studio: Sven Böhmer beherrscht die Kunst des Ewigen – ob auf Stein oder Haut. Man darf keine Fehler machen. Und aus seiner beruflichen Leidenschaft ist schließlich eine Liebesgeschichte geworden.
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Eigentlich ist Sven Böhmer gelernte Steinbildhauer. Die Berufsschule hat den 55-Jährigen einst unter anderem Geometrie, ästhetische Grundlagen und das Spiel von Licht und Schatten gelehrt – Wissen, das er heute noch braucht. Doch Grabsteine graviert er schon lange nicht mehr, stattdessen sticht er Tattoos.