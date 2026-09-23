Was sich in der City tut
Bad Kreuznacher Paar erschafft Tattoos für die Ewigkeit
Nadine und Sven Böhmer haben sich beim Tätowieren kennen und lieben gelernt. Heute betreiben sie ihr eigenes Studio in der Mannh
Nadine und Sven Böhmer haben sich beim Tätowieren kennen und lieben gelernt. Heute betreiben sie ihr eigenes Studio in der Mannheimer Straße. Dabei ist der 55-Jährige gelernter Steinbildhauer. „Das ist gar nicht so verschieden“, sagt er.
Markus Kilian

Von der Grabsteingravur zum Tattoo-Studio: Sven Böhmer beherrscht die Kunst des Ewigen – ob auf Stein oder Haut. Man darf keine Fehler machen. Und aus seiner beruflichen Leidenschaft ist schließlich eine Liebesgeschichte geworden.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich ist Sven Böhmer gelernte Steinbildhauer. Die Berufsschule hat den 55-Jährigen einst unter anderem Geometrie, ästhetische Grundlagen und das Spiel von Licht und Schatten gelehrt – Wissen, das er heute noch braucht. Doch Grabsteine graviert er schon lange nicht mehr, stattdessen sticht er Tattoos.
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