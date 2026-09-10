Dauerbaustelle Verkehr
Bad Kreuznacher Ochsenbrücke bis Ende September dicht
Da geht aktuell nichts mehr: Die Ochsenbrücke ist stadteinwärts zurzeit komplett gesperrt. Die Sanierungsarbeiten sollen vorauss
Da geht aktuell nichts mehr: Die Ochsenbrücke ist stadteinwärts zurzeit komplett gesperrt. Die Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich bis 28. September abgeschlossen sein.
Madeleine Assion

Die Bahnüberführung ist seit wenigen Tagen in Richtung Innenstadt komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Grund sind Reparaturarbeiten – demnächst könnte allerdings schon eine weitere Sperrung nötig werden.

Lesezeit 1 Minute
Seit Montag, 7. September, ist die Ochsenbrücke stadteinwärts dicht. Großflächige Absperrungen warnen Verkehrsteilnehmer, die von der Bosenheimer Straße aus in Richtung Bahnhof beziehungsweise Heilig-Kreuz-Kirche unterwegs sind. Eine Umleitung ist eingerichtet – sie verläuft über den Fleischhauer-Kreisel, Konrad-Adenauer-Straße, Mühlen- und Viktoriastraße in Richtung Innenstadt.
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