Die Bahnüberführung ist seit wenigen Tagen in Richtung Innenstadt komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Grund sind Reparaturarbeiten – demnächst könnte allerdings schon eine weitere Sperrung nötig werden.
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Seit Montag, 7. September, ist die Ochsenbrücke stadteinwärts dicht. Großflächige Absperrungen warnen Verkehrsteilnehmer, die von der Bosenheimer Straße aus in Richtung Bahnhof beziehungsweise Heilig-Kreuz-Kirche unterwegs sind. Eine Umleitung ist eingerichtet – sie verläuft über den Fleischhauer-Kreisel, Konrad-Adenauer-Straße, Mühlen- und Viktoriastraße in Richtung Innenstadt.