Wie die Zeit vergeht: Der Kreiznacher Nockherbersch feierte in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag. Dabei gab es viel Promis, Politik, Satire und Fassbier. Das Benefizevent des KC Fidele Wespe punktet auch in diesem Jahr.

Der Nockherbersch des Karnevalistenclubs Fidele Wespe Bad Kreuznach ist offiziell volljährig. In seiner Anmoderation am Sonntag wusste Wespen-Präsident Thomas Modes gleich, welche Folgen das für das Publikum in der Kaiserremise des Bonnheimer Hofes hat. „Ihr dürft heute wählen zwischen Zuhören und Trinken“, scherzte er. Modes und seine Schwester Christina Modes Henkel versprachen, dass hier nur jede das bekäme, was er verdiene, schließlich ist bei der Bad Kreuznacher Kulveranstaltung, zu er immer mehr Ticketanfragen als Sitzpläze gubt, das „Who ist who“ aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vertreten.

i Lehrer Nell (Jochen Merz) empfahl Landrätin Bettina Dickes Fest nicht nur zu besuchen, sondern auch mal einen auszugeben. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Gemeint waren die Protagonisten des öffentlichen Lebens, die alljährlich Lehrer Nell (Jochen Merz) und die Akteure des Singspiels mit dem nötigen Stoff versorgen. Vor dem Fassanstich verglich Cedric Senske den Gerstensaft mit der Politik. So wäre die FDP glücklich, wenn sie wie das Bier 5,5 Prozent hätte und die Stammwürze von 12 Prozent sei der Bereich, auf den sich die SPD zu bewege. Zumindest zeigte Emanuel Letz, frisch gewählter stellvertretender FDP-Landesvorsitzende und Oberbürgermeister der Stadt, beim traditionellen Fassbieranstich Initiative und brauchte nicht wie in den Jahren zuvor gefühlte 100 Schläge.

i Gerd Modes, der Kopf hinter dem Sinspiel, und Bettina Dickes können gut miteinander. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Danach mutierte die Kaiserremise zum „Werner-Lorenz-Privatgymnasium“, in dem fast vier Stunden lang Satire vom Feinsten geboten wurde. Der Nockherbersch 2025 dürfte lange in Erinnerung bleiben, deckten die Aktiven doch all die Unzulänglichkeiten der Kreuznacher Politik auf. Lehrer Nell musste feststellen, dass im vergangenen Jahr Schüler den Stadtrat verlassen mussten. Für Werner Klopfer war kein Platz mehr auf der Schulbank, auch „weil niemand neben ihm sitzen wollte.“

i Hauptling A-Werner Lorensix (Gerd Modes) kämpft wie der echte Werner Lorenz um sein Bosenheim. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Funktion der frisch gewählten Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die sich den Nockherbersch nicht entgehen ließ, verglich Nell mit der des Kölner Kellers in der Bundesliga. Landrätin Bettina Dickes empfahl er, nicht nur auf jedem Fest zu erscheinen, sondern auch mal einen auszugeben. Für Oberbürgermeister Letz hatte er den Tipp mitgebracht: „Emanuel, vergiss die Ost-West-Trasse, die kommt nie, darüber wurde schon in Kreuznach gesprochen, da war die Altstadt noch Neubaugbiet.“ Auch für Kämmerer Thomas Blechschmidt, der die Klassenkasse führt, gibt es Hoffnung in Form eines Sondervermögens – nicht zuletzt für das Bosenheimer Freibad.

i Die Gesetzestafeln des Moses Delaveaux (Jonas Schneeberger) retteten das Cruzenische Weltreich auch nicht mehr. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Auf keinen Fall sollte die Stadt die Puricelli-Kapelle veräußern. „Die wird gebraucht, um die Wahlversprechen zu beerdigen“, meinte Nell. Das Singspiel führte ins Cruzinianischen Weltreich, das vom Untergang bedroht ist. Besuchern der Wespen-Sitzung war der Stoff vom Ende des Kreuznacher Reiches bekannt. Aber: Die Wespen wären nicht die Wespen, wenn sie das Singspiel nicht noch einmal geupdated hätten.

i Musikalisch sind Oberbürgermeister Emanuel Letz (links) und sein Double Thomas Modes fast schon ein perfektes Duo Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Zur Rettung braucht Imperator Gajus Caesar Emanuelus Letzius (Thomas Modes) Geld. Senator Thomas Blechschuss (Martin Spira) und Markus Brutus Schlossus (Christian Hasselwander) sollen helfen, finden aber nur eine Sesterze. Frisch eingebaut ins Singspiel war übrigens Julia Klöckner (Detlev Weber) als Königin von Saba, die laut Letzius als Bundestagspräsidentin „für die fachliche Arbeit aus de Füss ist“. Da auch Moses Delaveaux (Jonas Schneeberger) wunderbare Geldvermehrung erst in 700 Jahren Früchte zeigen würde, blieb am Ende nur der letzte Tanz.