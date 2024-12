Feuer in Nachbargebäude Bad Kreuznacher Nikolausmarkt musste geräumt werden 22.12.2024, 00:00 Uhr

i Der Nikolausmarkt besticht durch sein romantisches Ambiente. Am Samstagabend musste er geräumt werden. Josef Nürnberg

Der Nikolausmarkt ist der Weihnachtsmarkt im Herzen der Bad Kreuznacher Neustadt. Am Samstagabend musst er geräumt werden. Es hatte in einem Nachbargebäude gebrannt.

Am Samstagabend ist der Bad Kreuznacher Nikolausmarkt geräumt worden. Grund dafür war ein Zimmerbrand in einem benachbarten Gebäude am Eiermarkt, einem der sogenannten „vier Arschbacken“. Ein aufmerksamer Besucher hatte eine vor Ort patrouillierende Polizeistreife auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht.

