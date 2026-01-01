Bad Kreuznacher Neujahrsbaby Liam begrüßt 2026

Ein neuer Mensch, ein neues Jahr: Liam ist das erste Baby 2026 in den Diakonie Kliniken Bad Kreuznach. Mit einem Lächeln und 3.320 Gramm Gewicht startete er für seine Eltern in ein Leben voller Möglichkeiten.

Das erste Baby des Jahres 2026, das in den Diakonie Kliniken geboren wurde, heißt Liam. Am Neujahrsmorgen um 6.55 Uhr erblickte der kleine Junge in Bad Kreuznach das Licht der Welt. Der gesunde Neugeborene ist 53 Zentimeter groß, wiegt 3.320 Gramm und machte Alysha und Jason Herrmann aus Stromberg überglücklich und stolz.

„Jede Geburt ist einzigartig und etwas Besonderes. Und doch ist die erste Geburt nach dem Jahreswechsel immer mit Aufregung und Vorfreude verbunden“, sagt Hebamme Marina Schamber, die Liam gemeinsam mit Nicola Grebe auf die Welt begleitete.

Mit dem Jahreswechsel zieht die Klinik auch Bilanz: Im Jahr 2025 wurden in den Diakonie Kliniken 1.589 Kinder geboren, darunter 33 Zwillingsgeburten und rund 30 Frühgeborene, die aber im Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe bestens medizinisch versorgt sind.

Die Geburtshilfe der Diakonie Kliniken Bad Kreuznach blickt auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zurück und freut sich darauf, auch im Jahr 2026 Familien auf ihrem Weg zu begleiten. Besonders stolz ist das Team um Chefarzt Michael Kumbartski auch auf den im Dezember 2024 etablierten hebammengeleiteten Kreißsaal. Bis zum Jahresende konnte das Team mehr als 120 Frauen während ihrer Schwangerschaft pränatal betreuen.

„Wir danken allen Eltern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, und wünschen unserem Neujahrsbaby Liam und seinen Eltern einen guten Start ins Familienleben“, betont Michael Kumbartski.

Die nächste Gelegenheit, das Team der Geburtsmedizin sowie die Räumlichkeiten kennenzulernen und Fragen zu stellen, bietet der Infoabend für werdende Eltern am Mittwoch, 14. Januar, um 18 Uhr. Die Infoabende finden jeweils am zweiten und vierten Mittwoch im Monat in der Personalcafeteria, Ringstraße 64, in Bad Kreuznach statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.