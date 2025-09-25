Nachbarn aus dem Bereich Ringstraße, Mannheimer Straße, Steinkaut und Alzeyer Straße haben sich zu einer Nachbarschaftsinitiative zusammengeschlossen. Das Ziel: Mit gemeinsamen Aktionen die Gemeinschaft stärken und Nachhaltigkeit vorantreiben.
Lesezeit 3 Minuten
Ob gemeinsam Suppe mit dem Gemüse aus dem eigenen Garten kochen, Flohmärkte veranstalten oder sich gegenseitig mit dem typischen Päckchen Mehl aushelfen: Bei der Nachbarschaftsinitiative Schildhood geht es vor allem darum, die Gemeinschaft zu pflegen.