Von Flohmarkt bis Heckenschere Bad Kreuznacher Nachbarn setzen auf Gemeinschaft 25.09.2025, 13:00 Uhr

i Sind Teil der Nachbarschaftsinitiative (von links): Anke Amberg, Corinna Böhme-Prömper, Stefan Backes, Britta Lehna und Christoph Wust. An der Bank an der Ecke Jean-Winckler-/Röntgenstraße treffen sich Mitglieder immer am 13. eines Monats. Lena Reuther

Nachbarn aus dem Bereich Ringstraße, Mannheimer Straße, Steinkaut und Alzeyer Straße haben sich zu einer Nachbarschaftsinitiative zusammengeschlossen. Das Ziel: Mit gemeinsamen Aktionen die Gemeinschaft stärken und Nachhaltigkeit vorantreiben.

Ob gemeinsam Suppe mit dem Gemüse aus dem eigenen Garten kochen, Flohmärkte veranstalten oder sich gegenseitig mit dem typischen Päckchen Mehl aushelfen: Bei der Nachbarschaftsinitiative Schildhood geht es vor allem darum, die Gemeinschaft zu pflegen.







Artikel teilen

Artikel teilen