Winzer und Kauzenburgbesitzer Werner Lorenz lud am Sonntag zum Umtrunk in die Natur. Es gab Wein und wie gewohnt den wunderbaren Blick über die Stadt.

Dank des Bosenheimer Winzers Werner Lorenz braucht niemand mehr zur Gimmeldinger Mandelblüte bei Neustadt an der Weinstraße. Hat doch der Winzer in den vergangenen Jahren auf dem Kauzenberg 52 Mandelbäume gepflanzt, die derzeit in voller Blüte stehen.

Wie schon im letzten Jahr hatte er am Sonntag zum Kauzenberger Mandelblütenfest geladen, um mit einem Glas Nahewein auf die Blüte und den hoffentlich bald beginnenden Frühling anzustoßen. Denn das windige Wetter passte Sonntag so gar nicht zu den blühenden Bäumen. Dennoch kamen knapp 100 Weinfreunde auf den Kauzenberg – laut Lorenz die schönste Aussicht der Stadt. Wer zum Mandelblütenfest gekommen war, der erfuhr auch, warum Lorenz dort oben Mandelbäume pflanzt.

So wusste der frühere Ordensmeister des Weinordens an der Nahe, Uwe Closhen dass in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Freiherren van Recum auf dem Kauzenberg eine Mandelbaumplantage anlegten. Lorenz stehe gewissermaßen in der Nachfolge der Freiherren – wenn auch seine Aktivitäten auf dem Kauzenberg nicht jedem gefallen.