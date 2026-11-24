Wirtschaft im Blick Bad Kreuznacher Malcafé entwickelt sich weiter Lena Reuther 24.11.2026, 18:00 Uhr

i Inhaberin Nicole Loritz ist mit ihrem Keramik-Malcafé seit gut einem Jahr in der Badeallee zu finden. Tische sind Wochen im Voraus ausgebucht. Lena Reuther

Seit gut einem Jahr ist Inhaberin Nicole Loritz mit ihrem Keramik-Café in der Badeallee ansässig. Dort steht ihr deutlich mehr Platz zur Verfügung. Die nächsten Projekte für 2027 stehen bereits in den Startlöchern.

Seit rund einem Jahr ist das „NiKia“ Keramik-Malcafé in der Badeallee zu finden. Inhaberin Nicole Loritz ist mit ihrem Laden im Oktober 2025 von der Zimmergasse dorthin gezogen. Zeit für eine Bilanz.Gefragt sind die Malstunden wie eh und je: Bei einer Gruppengröße von vier Personen müsse man aktuell bis Januar auf einen Termin warten, berichtet die Inhaberin im Gespräch mit unserer Zeitung.







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