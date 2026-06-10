Bei der Premiere des Lesefestivals "Wort und Wein" trafen Literatur und regionale Köstlichkeiten in der Stadtbibliothek aufeinander. Bestsellerautorinnen lieferten historische Lesungen und regten zu intensiven Gesprächen an.
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Das neue Lesefestival „Wort und Wein“ feierte seine Premiere. Eine gelungene Mischung aus „Geistigem“ und „Kulinarischem“ führte viele Lesefreunde in die Stadtbibliothek. Die Idee zu diesem neuen Format stammt von Bestsellerautorin Petra Durst-Benning, die mit ihrem Konzept bei Bibliotheksleiter Stefan Meisel offene Türen „einrannte“.