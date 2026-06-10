Schriftstellerinnen im Fokus Bad Kreuznacher Lesefestival überzeugt bei Premiere Claudia Römer 10.06.2026, 13:00 Uhr

i "Drei Tage - drei Autorinnen", nämlich Petra Durst-Benning (li.), Marie Lacrosse und Sonja Roos (re.), die ihr Können aufleuchten ließen und gemeinsam mit der Weinverkostung alle Literaturfreunde verwöhnten. Claudia Römer

Bei der Premiere des Lesefestivals "Wort und Wein" trafen Literatur und regionale Köstlichkeiten in der Stadtbibliothek aufeinander. Bestsellerautorinnen lieferten historische Lesungen und regten zu intensiven Gesprächen an.

Das neue Lesefestival „Wort und Wein“ feierte seine Premiere. Eine gelungene Mischung aus „Geistigem“ und „Kulinarischem“ führte viele Lesefreunde in die Stadtbibliothek. Die Idee zu diesem neuen Format stammt von Bestsellerautorin Petra Durst-Benning, die mit ihrem Konzept bei Bibliotheksleiter Stefan Meisel offene Türen „einrannte“.







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