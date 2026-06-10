Schriftstellerinnen im Fokus
Bad Kreuznacher Lesefestival überzeugt bei Premiere
"Drei Tage - drei Autorinnen", nämlich Petra Durst-Benning (li.), Marie Lacrosse und Sonja Roos (re.), die ihr Können aufleuchte
"Drei Tage - drei Autorinnen", nämlich Petra Durst-Benning (li.), Marie Lacrosse und Sonja Roos (re.), die ihr Können aufleuchten ließen und gemeinsam mit der Weinverkostung alle Literaturfreunde verwöhnten.
Claudia Römer

Bei der Premiere des Lesefestivals "Wort und Wein" trafen Literatur und regionale Köstlichkeiten in der Stadtbibliothek aufeinander. Bestsellerautorinnen lieferten historische Lesungen und regten zu intensiven Gesprächen an.

Lesezeit 1 Minute
Das neue Lesefestival „Wort und Wein“ feierte seine Premiere. Eine gelungene Mischung aus „Geistigem“ und „Kulinarischem“ führte viele Lesefreunde in die Stadtbibliothek. Die Idee zu diesem neuen Format stammt von Bestsellerautorin Petra Durst-Benning, die mit ihrem Konzept bei Bibliotheksleiter Stefan Meisel offene Türen „einrannte“.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren