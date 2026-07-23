Was sich in der City tut Bad Kreuznacher Krone startet mit neuem Team durch Markus Kilian 23.07.2026, 15:00 Uhr

i Wollen frischen Wind in das Bad Kreuznacher Gasthaus Krone bringen (von links): Küchenchef James Haas, Co-Geschäftsführer Karl-Hendrik Frick und Serviceleiter Patricio Correia Markus Kilian

Mehr als 300 Jahre Geschichte, ein neues Team und eine Küche, die Tradition und Moderne verbindet: Die Krone am Salzmarkt schreibt ein neues Kapitel. Wie das älteste Lokal das Herz der Kurstadt weiter beleben will.

Seit 1715 wird im Gasthaus Krone am Salzmarkt eingekehrt, gefeiert und gespeist. Nun, mehr als 300 Jahre später, ist im ältesten Restaurant Bad Kreuznachs wieder neues Leben eingezogen: Anfang Juli haben Karl-Hendrik Frick und Eva Bartholomä das Traditionslokal mit einem neuen Team übernommen, das auf gutbürgerliche Küche setzt und Tradition mit moderner Gastronomie verbinden will.







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