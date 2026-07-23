Mehr als 300 Jahre Geschichte, ein neues Team und eine Küche, die Tradition und Moderne verbindet: Die Krone am Salzmarkt schreibt ein neues Kapitel. Wie das älteste Lokal das Herz der Kurstadt weiter beleben will.
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Seit 1715 wird im Gasthaus Krone am Salzmarkt eingekehrt, gefeiert und gespeist. Nun, mehr als 300 Jahre später, ist im ältesten Restaurant Bad Kreuznachs wieder neues Leben eingezogen: Anfang Juli haben Karl-Hendrik Frick und Eva Bartholomä das Traditionslokal mit einem neuen Team übernommen, das auf gutbürgerliche Küche setzt und Tradition mit moderner Gastronomie verbinden will.