Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH Bad Kreuznacher Kreistag stimmt Zusammenlegung zu 05.11.2025, 21:00 Uhr

Startschuss für die neue Hunsrück-Nahe-Touristik ist der 1. Januar. Indem die beiden Regionen verschmelzen, erhofft man sich bessere Chancen im bundesweiten Wettbewerb. Das Gremium sprach sich dafür aus – auch wenn es den Kreis mehr kostet.

Jetzt ist es offiziell: Die Hunsrück- und die Naheland-Touristik verschmelzen zur gemeinsamen Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH. Nach mehreren Beratungen hat zuletzt der Bad Kreuznacher Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Zusammenlegung der beiden Tourismusregionen votiert.







