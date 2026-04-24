DJ Anthony sorgt beim Feierabendmarkt für Partylaune, lokale Winzer servieren regionale Tropfen. Nach dem Auftakt war auch die zweite Auflage gut besucht.
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Der Charakter des Feierabendmarkts an diesem Donnerstag unterschied sich deutlich vom Premieren-Feierabendmarkt eine Woche zuvor. Dies lag vor allem an der Musik. Während zum Auftakt die Band TopUsed mit leisen Tönen aufgespielt hatte, war der Kornmarkt diesen Donnerstag unüberhörbar in der Hand von Discjockey Anthony, dem perfekten Künstler für alle, die nach Feierabend richtig abtanzen wollten.