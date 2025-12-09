Bad Kreuznacher Klaus Meffert ausgezeichnet

Ein Leben für Farbe und Verantwortung: Klaus Meffert wird für sein Lebenswerk geehrt. Wie der Bad Kreuznacher Unternehmer ein Familienunternehmen zum internationalen Player formte – und warum seine Dankesrede bewegte.

Ehre, wem Ehre gebührt: Der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) hat den Bad Kreuznacher Unternehmer Klaus Meffert mit dem „DIY-Lifetime-Award 2025“ ausgezeichnet. Darüber berichten die Meffert AG Farbwerke in einer Pressemitteilung.

Hornbach-Vorständin Susanne Jäger, die den Preisträger seit 40 Jahren kennt, beschrieb ihn in ihrer Laudatio als einen „Visionär, der Chancen erkennt, bevor andere überhaupt wissen, dass es welche gibt“. Sie schilderte, wie der erfolgreiche Unternehmer seit 1985 die Meffert AG Farbwerke zu ihrer heutigen Größe geführt habe. Gegenüber seinen Partnern und Mitarbeitern sowie gegenüber seiner Heimatstadt Bad Kreuznach habe er dabei stets Wertschätzung gezeigt. In einem Film kamen Mitarbeiter und Weggefährten zu Wort, die Mefferts Verlässlichkeit und Bodenhaftung hervorhoben.

„Meffert hat die von seinem Großvater gegründeten Farbwerke in vier Jahrzehnten von einem regionalen Familienbetrieb zu einem internationalen Anbieter von Bautenfarben entwickelt“, heißt es im Pressetext: „Er setzte dabei auf Modernisierung, die Erweiterung des Sortiments und eine konsequente Expansion. Nach der deutschen Wiedervereinigung nutzte er die Chance, in Ostdeutschland neue Standorte zu etablieren und seine Geschäfte nach Ost- und Westeuropa auszuweiten. In den 2000er-Jahren folgten strategische Übernahmen anderer Unternehmen. Das Unternehmen produziert an 13 nationalen und internationalen Standorten. Die Meffert AG zählt heute zu den größten Familienunternehmen der deutschen Farbenindustrie – mit mehr als 1400 Mitarbeitenden und über 375 Millionen Euro Jahresumsatz.“ Als Präsident des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie habe sich Meffert für faire Wettbewerbsbedingungen und internationale Sichtbarkeit der Branche engagiert.

„Jetzt fehlen mir doch die Worte“, so Meffert zu Beginn seiner Dankesrede. Er erklärte, dass er den ihn zugesprochenen DIY-Lifetime-Award gleichzeitig als hohe Auszeichnung für das sehe, „was wir in den vergangenen Jahrzehnten mit unseren Mitarbeitenden geschaffen haben“.

Der Bad Kreuznacher Unternehmer dankte auch seinen Geschäftspartnern im Groß- und Einzelhandel, seiner Familie und ganz besonders seiner Frau Steffi: „Ohne sie stünde ich heute nicht hier.“ Meffert bekannte sich auch zur unternehmerischen Verantwortung: „Klimaschutz, Ressourcenmanagement und soziale Verantwortung sind keine Optionen, sondern Pflicht.