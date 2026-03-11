FCG: Träger hat Verantwortung
Bad Kreuznacher Kita „Die Brücke“ in Not 
Für den Erhalt der Kita "Die Brücke" wird weiter nach einer Lösung gesucht.
Josef Nürnberg

Seit mehr als 30 Jahren ist die Kita „Die Brücke“ ein fester Bestandteil im Kita-Bedarfsplan der Stadt und als theaterpädagogische Einrichtung einzigartig. Doch jetzt ist sie in Not geraten. 

Die Kita „Die Brücke“ in der Dürerstraße ist in die Schlagzeilen geraten. Noch ist offen, wie es mit der Einrichtung weiter geht oder ob ihr sogar das Aus droht. Der Grund sind deutlich höhere Mietkosten.Nicht nur im Jugendhilfeausschuss und in unserer Zeitung, sondern auch in sozialen Medien und Eltern-Gruppen wurde intensiv über die Situation der Kita diskutiert.

