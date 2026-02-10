Wechsel an der Spitze
Bad Kreuznacher Justiz liegt weiter in guten Händen
Blumen gab es von Landesjustizminister Philipp Fernis (rechts) für Landgerichtspräsidentin Martina Kohlmeyer und ihren Vorgänger Thomas Bergmann.
Rainer Gräff

Sie ist zwar schon mehr als 100 Tage im Amt, doch erst jetzt wurde die neue Chefin im Justizzentrum mit viel Lob und Blumen „inthronisiert“.

Ganz „großer Bahnhof“ im Bad Kreuznacher Justizzentrum: Alles, was in Rheinland-Pfalz in der Justiz Rang und Namen hat, dazu Vertreter der Politik und Gesellschaft sowie der Belegschaft, versammelten sich zum Festakt, in dem Martina Kohlmeyer als neue Landgerichtspräsidentin offiziell ins Amt eingeführt und ihr Vorgänger Thomas Bergmann verabschiedet wurde.

