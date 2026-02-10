Sie ist zwar schon mehr als 100 Tage im Amt, doch erst jetzt wurde die neue Chefin im Justizzentrum mit viel Lob und Blumen „inthronisiert“.
Ganz „großer Bahnhof“ im Bad Kreuznacher Justizzentrum: Alles, was in Rheinland-Pfalz in der Justiz Rang und Namen hat, dazu Vertreter der Politik und Gesellschaft sowie der Belegschaft, versammelten sich zum Festakt, in dem Martina Kohlmeyer als neue Landgerichtspräsidentin offiziell ins Amt eingeführt und ihr Vorgänger Thomas Bergmann verabschiedet wurde.