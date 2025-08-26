Neue Gesetze könnten das Ringen um Jugendämter in Rheinland-Pfalz beenden. Welche Auswirkungen hat das auf Städte wie Bad Kreuznach? Ein Schritt in Richtung finanzieller Klarheit oder ein Risiko für die Jugendarbeit?

Der juristische Hickhack um eine mögliche Abgabe des Jugendamts der Stadt Bad Kreuznach an den Kreis könnte bald ein Ende haben: Der Ministerrat des Landes hat am Dienstag dem Gesetzentwurf des Familienministeriums zur Neuregelung der Möglichkeit der Abgabe der örtlichen Trägerschaft der fünf Jugendämter der großen kreisangehörigen Städte in Rheinland-Pfalz zugestimmt.

Neben den Dauerdiskussionen um die Finanzierung der Jugendämter hatte es ein juristisches Patt gegeben. Politisch beschlossen ist die Abgabe des Jugendamtes an den Kreis seit 2011 – mit der denkbar knappsten Mehrheit. Umgesetzt wurde der Ratsbeschluss nie. Und es gab unterschiedliche juristische Auffassungen darüber, ob der Stadtrat überhaupt einen solchen Beschluss fassen kann. Die Befürworter der Abgabe hoffen auf finanzielle Einsparungen – genaue Zahlen dazu fehlen aber. Die Gegner des Beschlusses befürchten, dass sich die Jugendarbeit in der Stadt verschlechtere.

Familienministerin Katharina Binz erklärt dazu in der Pressemeldung: „Mit dieser Gesetzesänderung schließen wir eine seit Langem bestehende Lücke und schaffen Rechtsklarheit. Gleichzeitig stärken wir die kommunale Selbstverwaltung und sichern Entscheidungsfreiheiten für die betroffenen Städte und Landkreise.“

Zukünftig werde es also möglich sein, dass die fünf Jugendämter der großen kreisangehörigen Städte – Neuwied, Bad Kreuznach, Mayen, Idar-Oberstein und Andernach –, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der landesgesetzlichen Regelungen am 01.01.1994 ein eigenes Jugendamt errichtet hatten, ihre örtliche Trägerschaft an den Landkreis abgeben können.

„Im Gegensatz zu den 36 Jugendämtern in Landkreisen und kreisfreien Städten besteht für diese fünf Jugendämter keine gesetzliche Verpflichtung, ein eigenes Jugendamt vorzuhalten. Deshalb haben wir nun klare Verfahrensschritte definiert, die bei einer Abgabe der Trägerschaft einzuhalten sind. Dabei ist mir besonders wichtig, dass die Aufgaben der Jugendämter zu jedem Zeitpunkt weiterhin vollständig und zuverlässig erfüllt werden können. Genau das gewährleisten wir mit dieser gesetzlichen Grundlage“, so Ministerin Binz in dem Statement weiter.

Im Rahmen des Gesetzes erfolgte auch eine Anpassung der Bestimmungen im Landesfinanzausgleichsgesetz, sofern eine Abgabe an den Landkreis erfolgt – Details fehlen hier aber. Das Gesetz gehe nun ins parlamentarische Verfahren.