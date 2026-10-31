Heftiger Streit im Stadtrat
Bad Kreuznacher Jugendamt: Fronten bleiben verhärtet
Bei der Abstimmung im Stadtrat sprach sich eine deutliche Mehrheit dafür aus, das Verfahren zu einer Abgabe der Trägerschaft der
Bei der Abstimmung im Stadtrat sprach sich eine deutliche Mehrheit dafür aus, das Verfahren zu einer Abgabe der Trägerschaft der Jugendhilfe einzuleiten.
Harald Gebhardt

Was passiert mit dem Bad Kreuznacher Jugendamt? Diese Frage ist auch nach dem Stadtratsbeschluss von Donnerstagabend offener denn je.

Lesezeit 3 Minuten
Am Ende war die Mehrheit deutlich: Mit 25 Ja- gegen 12 Neinstimmen ist der Stadtrat dem Antrag zu einer möglichen Abgabe der Trägerschaft der öffentlichen Jugendhilfe an den Kreis gefolgt. Denn bislang ist der Kreis den Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung an den Kosten für das Stadtjugendamt nicht nachgekommen, wie sie in der Stadtratsresolution vom August 2026 formuliert sind.
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