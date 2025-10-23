Halloween steht bald an. Passend dazu hat der Bad Kreuznacher Patrick Wild Räume in der Hospitalgasse in eine Horrorvilla verwandelt. Durch bewegliche Figuren kommt Gruselstimmung auf – zu bestimmten Zeiten soll es aber auch kinderfreundlich zugehen.
Hexen, gruselige Clowns und ein Skelett, das Besucher mit einer Kopfbewegung verfolgt: Das und mehr erwartet Besucher der Horrorvilla, die am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Oktober, jeweils ab 14 Uhr, ihre Türen für Besucher öffnet. Eine sanfte Voreröffnungsphase startet bereits am Freitag um 14 Uhr.