Gruppe No Risk No Fun Bad Kreuznacher Hip-Hop-Tänzer sind Europameister Lena Reuther 09.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Tänzer der Hip-Hop-Gruppe No Risk No Fun haben sich bei der Europameisterschaft in Kalkar den Titel geholt. Kai Spandl

Nach dem Sieg bei der Europameisterschaft in Kalkar haben die Hip-Hop-Tänzer der Bad Kreuznacher Gruppe No Risk No Fun die Chance, an der Weltmeisterschaft in England teilzunehmen.

Die Hip-Hop-Tänzer der Gruppe No Risk No Fun haben sich erneut den Titel Europameister geholt – zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren, berichtet Trainer Nico Pereira. Gegen zwölf Gegner in der Kategorie U18 Novice haben sie sich durchgesetzt.„Wir haben fleißig trainiert – mehrmals pro Woche“, blickt Pereira auf die Vorbereitung zurück.







Artikel teilen

Artikel teilen