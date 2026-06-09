Gruppe No Risk No Fun
Bad Kreuznacher Hip-Hop-Tänzer sind Europameister
Die Tänzer der Hip-Hop-Gruppe No Risk No Fun haben sich bei der Europameisterschaft in Kalkar den Titel geholt.
Die Tänzer der Hip-Hop-Gruppe No Risk No Fun haben sich bei der Europameisterschaft in Kalkar den Titel geholt.
Kai Spandl

Nach dem Sieg bei der Europameisterschaft in Kalkar haben die Hip-Hop-Tänzer der Bad Kreuznacher Gruppe No Risk No Fun die Chance, an der Weltmeisterschaft in England teilzunehmen.

Lesezeit 1 Minute
Die Hip-Hop-Tänzer der Gruppe No Risk No Fun haben sich erneut den Titel Europameister geholt – zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren, berichtet Trainer Nico Pereira. Gegen zwölf Gegner in der Kategorie U18 Novice haben sie sich durchgesetzt.„Wir haben fleißig trainiert – mehrmals pro Woche“, blickt Pereira auf die Vorbereitung zurück.

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