Nach dem Sieg bei der Europameisterschaft in Kalkar haben die Hip-Hop-Tänzer der Bad Kreuznacher Gruppe No Risk No Fun die Chance, an der Weltmeisterschaft in England teilzunehmen.
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Die Hip-Hop-Tänzer der Gruppe No Risk No Fun haben sich erneut den Titel Europameister geholt – zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren, berichtet Trainer Nico Pereira. Gegen zwölf Gegner in der Kategorie U18 Novice haben sie sich durchgesetzt.„Wir haben fleißig trainiert – mehrmals pro Woche“, blickt Pereira auf die Vorbereitung zurück.