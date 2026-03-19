Ein 43-Jähriger Bad Kreuznacher hat in mehreren Punkten Geständnisse widerrufen. Deshalb muss das Landgericht nun erneute Beweisaufnahmen durchführen.

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten wurde im Oktober vergangenen Jahres ein 43-jähriger Bad Kreuznacher vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Damals hatte der mehrfach und einschlägig vorbestrafte Angeklagte nach einer Verständigung sämtliche ihm vorgeworfenen Delikte gestanden.