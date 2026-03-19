Polizisten beleidigt
Bad Kreuznacher: Geständnis soll falsch gewesen sein
Justitia wacht über die Verhandlungen im Fall des 43-jährigen Angeklagten aus Bad Kreuznach.
Justitia wacht über die Verhandlungen im Fall des 43-jährigen Angeklagten aus Bad Kreuznach.
Philipp Znidar/dpa

Ein 43-Jähriger Bad Kreuznacher hat in mehreren Punkten Geständnisse widerrufen. Deshalb muss das Landgericht nun erneute Beweisaufnahmen durchführen.

Lesezeit 2 Minuten
Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten wurde im Oktober vergangenen Jahres ein 43-jähriger Bad Kreuznacher vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Damals hatte der mehrfach und einschlägig vorbestrafte Angeklagte nach einer Verständigung sämtliche ihm vorgeworfenen Delikte gestanden.

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