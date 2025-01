Feuer in der Silvesternacht Bad Kreuznacher Feuerwehr hat viele Brände zu löschen 01.01.2025, 14:30 Uhr

i Am Agnesienberg brannten in der Silvesternacht Mülltonen. Feuerwerke hatten diese in Brand gesetzt. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Brennende Kartonagen, ein Hund, der ins Tierheim gebracht werden muss und im Agnesienberg brannten Mülltonen gleich zweimal. Die Feuwehr Bad Kreuznach begann um 0.30 Uhr ihr Einsatzjahr 2025.

„Unsachgemäße Pyrotechnik setzt Umgebung in Brand“ – der Klassiker der Silvesternacht, der die Bad Kreuznacher Feuerwehr Jahr für Jahr auf Trab hält. So auch in diesem Jahr. Es gab zudem vorbildliches Verhalten zu vermelden.Am Silvesterabend brannte gegen 22 Uhr eine Mülltonne auf der Priegerpromenade.

