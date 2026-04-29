Anna and me nach DJ Anthony
Bad Kreuznacher Feierabendmarkt setzt auf sanfte Töne
Der Feierabendmarkt auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt war auch bei seiner zweiten Auflage am 23. April mit DJ Anthony gut besuch
Der Feierabendmarkt auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt war auch bei seiner zweiten Auflage am 23. April mit DJ Anthony gut besucht. Für das nächste Treffen steht das Gitarren-Gesangs-Duo Anna and me in den Startlöchern.
Josef Nürnberg

Die Mischung macht’s – das ist das Motto der Veranstalter, wenn es um die Musikauswahl geht. Zuletzt hatte DJ Anthony lautstark für Partylaune gesorgt, das gefiel nicht jedem. In der nächsten Auflage wird das aber wohl kaum passieren.

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Wenn der Bad Kreuznacher Feierabendmarkt ruft, dann kommen die Massen: Auch bei der zweiten Auflage am Donnerstag, 23. April, tummelten sich zuhauf Freunde des guten Weins und regionalen Genusses auf dem Kornmarkt. Da darf die musikalische Umrahmung natürlich nicht fehlen.

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