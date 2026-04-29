Die Mischung macht’s – das ist das Motto der Veranstalter, wenn es um die Musikauswahl geht. Zuletzt hatte DJ Anthony lautstark für Partylaune gesorgt, das gefiel nicht jedem. In der nächsten Auflage wird das aber wohl kaum passieren.
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Wenn der Bad Kreuznacher Feierabendmarkt ruft, dann kommen die Massen: Auch bei der zweiten Auflage am Donnerstag, 23. April, tummelten sich zuhauf Freunde des guten Weins und regionalen Genusses auf dem Kornmarkt. Da darf die musikalische Umrahmung natürlich nicht fehlen.