Hunderte Zuschauer verfolgten am vergangenen Wochenende gespannt, wer sich in diesem Jahr den Titel der Stadtmeisterin und des Stadtmeisters erkämpft. Erstmals gab es außerdem eine neue Disziplin auf der Nahe.

Auch der dritte und letzte Tag des neu aufgelegten Fischerstechens gestaltete sich stimmungsvoll. Auf der Roseninsel verfolgten erneut Hunderte Zuschauer die spannenden Duelle der Bootsmannschaften, die um den Titel eines Stadtmeisters wetteiferten.

Moderator Thorsten Subat von Antenne Bad Kreuznach konnte vier Jugend-Mannschaften ankündigen, die bereits am Samstag ihren Wettkämpfe austrugen. Hier waren allein drei Teams der Wrestling Tigers am Start, die sich intern sowie mit den MTV Warrios duellierten. Am Ende setzten sich die Wrestling Tigers I mit Stecher Sinan Lamb durch, die im entscheidenden Endkampf gegen die MTV Warriors mit Stecher Dennis Simonov erfolgreich waren. Platz drei belegte das Boot Wrestling Tigers III mit Stecher Shahin Ghamuri vor den Wrestling Tigers II mit Frontmann Zakhar Efimo.

i Einer muss nun mal Baden gehen, wie dieser Othopäde im Duell mit dem Stecher der Sparkasse. Jens Fink

Intensive Duelle gab es auch bei den Damen. Hier gewann das Boot der DLRG I mit Stecherin Milena May, die sich in einem dramatischen Finale gegen ihre Kontrahentin Jessica Isenbruck vom Team DLRG Kirn behauptete. Den dritten Platz belegte das Boot DLRG II mit Stecherin Marina Horl, die das Team der Sparkasse Rhein-Nahe mit Stecherin Vania Mirahmadi auf Platz vier verwies.

i Im Duell um die Goldene Ananas verliert der Stecher der Diakonie die Bodenhaftung. Jens Fink

Spannend verliefen zudem die Wettkämpfe der Herren. Hier standen sich im Finale die Mannschaft der DLRG I mit ihrem Frontmann Lukas Gräff und das Team der Firma Willi Iselborn mit Stecher Niklas Mauritz gegenüber, den Lukas Gräff nach einem intensiven, doch fair geführten Duell schließlich mit einem gekonnten Stich ins Wasser beförderte und sich somit als neuer Stadtmeister feiern lassen konnte. Dritter des Wettbewerbs wurde das Boot der Wrestling Tigers mit Stecher Sinan Lamb vor dem Team des Verkehrsvereins mit Stecher Murat Wallrawe. Als Gewinner des Trostpreises der „Goldenen Ananas“ ließen sich die Paddler der Sparkasse Rhein-Nahe mit ihrem Stecher Martin Becker feiern.

i Sportlich elegant zeigte sich Ina Gnahm auf dem Boot der DLRG, das beim Fischerkahnslalom siegreich war. Jens Fink

Viel Anklang fand der erstmals ausgerichtete Fischerkahnslalom. Hier mussten die Paddler ihre Boote durch mit Bojen markierten Tore steuern und hierbei auch ein Tor rückwärts passieren. Nach der Wende musste der auf dem Frontpodest stehende Protagonist ein gefülltes Glas Bier beziehungsweise Wasser noch vor der Ziellinie austrinken, was schon etwas Balance-Gefühl erforderte. In diesem Wettkampf siegte das Boot der DLRG I mit Frontfrau Ina Gnahm, das den Slalom in der kürzesten Zeit absolvierte.

Auch am Sonntag hatte der Verkehrsverein ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Den Frühschoppen mit Rock und Pop gestaltete Sängerin Eva Ender, die dann noch als „Eiskönigin vun de Noh“ die zahlreichen Kinder zum Mitsingen und Tanzen animierte. Die hierbei gesammelten Spenden fließen an die Kinderkrebshilfe Mainz. Begeistern konnte zudem die jungen Tänzer der Own Risk Dance School, die einen rasanten Showtanz präsentierten. Mit dem lustigen Entenrennen des Round Table klang das Fischerstechen aus, das die Besucher mit seiner großartigen Atmosphäre begeisterte.