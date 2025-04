Die Arbeiten an Bad Kreuznachs Wahrzeichen, dem Brückenhaus mit der historischen Schwedenkugel, nähern sich dem Ende. Und zwar einem guten: Wer in den letzten Tagen mal daran vorbeispaziert ist, wird bezeugen können, dass die neue Fassade optisch etwas hermacht. „Wir haben uns mit den Farben Ocker und Altgrün an der ursprünglichen Farbgebung orientiert“, erzählt Architekt Sandro Ferri, der das Projekt seit rund fünf Jahren in seiner planerischen Obhut hat. „Wir sind zu 90 Prozent fertig“, gibt er einen Sachstand ab.

Dass es mit der Immobilie mit der Hausnummer 94 ein gutes Ende nimmt, daran trägt Ferri großen Anteil. Das mehr als 400 Jahre alt Haus, einst mutmaßlich als Schwarzbau und aus Gründen des Platzmangels in der immer weiter wachsenden Stadt um 1609 auf den Brückenpfeiler gebaut, galt lange Zeit als hoffnungsloser Fall. 2017 kaufte Klaus Endemann, Investor aus der Nachbarstadt Bingen, das Haus für 170.000 Euro – nicht von der Stadt, sondern ebenfalls von einer Privateigentümerin. Nach massiven Schäden an der Gründung, die im Rahmen der Neugestaltung der Brücke festgestellt wurden, geht es seit rund drei Jahren wirklich vorwärts. Mitte Mai soll die dort geplante Weinstube eröffnen. Die oberen Stockwerke sollen als Ferienwohnungen genutzt werden.

i Architekt Sandro Ferri ist nicht traurig, dass sich das Großprojekt dem Ende nähert. Zu 90 Prozent sei man nun fertig. Das offene Fachwerk hat man gegenüber dem Denkmalschutz durchgesetzt. Marian Ristow

Auf den ersten Blick fällt natürlich eines besonders auf: Das Fachwerk ist offen gestaltet und nicht verputzt. Letzteres hatte der Denkmalschutz vorgeschlagen. Ferri hatte das moniert und sich letztlich durchgesetzt. Weil das Brückenhaus jahrzehntelang eben nicht fachgerecht verputzt war, hat das Holz hinter der Putzschicht massiven Schaden genommen – zum Teil irreparablen Schaden. Das Brückenhaus 2.0 soll aber eine langfristige Version des Wahrzeichens werden. Klassische Holzmuster und -windungen sowie Schmuckformen im Fachwerkbau konnten unter der alten Schicht freigelegt werden. Auch die bekannten Zierköpfe sind nun komplett enthüllt. Nun sieht man erstmals mehr als nur deren Gesichter, auch Ohren und Bärte sind jetzt endlich erkennbar – zudem in neuem Anstrich.

Damit es so kommt, galt es einige Schwierigkeiten zu meistern. Die Statik des Gebäudes mit den sieben Ebenen war ein Rätsel. Die Schäden an den Holzbalken war massiv, viel schlimmer als gedacht. Die Südwest-Wand musste gar komplett ausgetauscht werden. Architekt Ferri ist erfahren mit Sanierungen von sehr alten Gebäuden. Die Restaurierungen des „Alt Berlin“ am Eiermarkt sowie des Kunsthauses Becker in der Mannheimer Straße hat er realisiert.

„Es ist statisch nicht nachzurechnen. Rein rechnerisch kann das Gebäude nicht stehen. Aber es tut es.“

Architekt Sandro Ferri

Das Brückenhaus, einst als Wohnhaus gebaut, im Laufe der Zeit immer wieder – zum Teil laienhaft – umgebaut und erweitert, birgt zahllose Herausforderungen. So zum Beispiel in puncto Standfestigkeit. „Es ist statisch nicht nachzurechnen. Rein rechnerisch kann das Gebäude nicht stehen. Aber es tut es“, sagte Ferri einst bei einem Vororttermin. Für die Statik ist das Kölner Spezialistenbüro Schwab-Lemke beauftragt, das sich nur um denkmalgeschützte Bauten und Kirchen kümmert.

Nun, zwei Jahre später, ist man fast fertig. „Die filigranen Arbeiten am Holz und der Fassade waren sehr aufwendig“, erzählt er. Besonders meisterhaft waren die Leistungen des Zimmereibetriebs Liebelt aus Grolsheim.

„Weinstube im Brückenhaus“ kommt Mitte Mai

„Heftig am Arbeiten“ ist zudem Werner Klopfer. Der Stadtpolitiker und Weinunternehmer, das ist nichts Neues, hat den Pachtvertrag unterzeichnet und wird im Mai seine „Weinstube im Brückenhaus“ eröffnen. Die ursprünglichen Pachtpläne musste er ad acta legen, nun soll es eine Betriebsgesellschaft sein. „Ich bin kurz vor dem Ziel, ich werde jemanden anstellen, der die Weinstube mit mir gemeinsam betreibt“, sagt er. Als realistischer Eröffnungszeitpunkt nennt er Mitte Mai. Der Plan: „Es werden 10 bis 15 sehr gute Nahewinzer mit ihren Weinen vertreten sein“, erzählt er. Ebenfalls gebe es die Idee, die Nachbarregionen Rheinhessen, Mosel und Rheingau ebenfalls mit jeweils einem Spitzenvertreter präsent sein zu lassen. Draußen soll es auf 80 Quadratmetern Sitze und Stehplätze (an Weinfässern) geben.