Fehlt Bezug zu Verstorbenen? Bad Kreuznacher Bestatter hadert mit neuem Gesetz 18.11.2025, 19:00 Uhr

i Der Hauptfriedhof in Bad Kreuznach im November: Dort haben viele Menschen ihre letzte Ruhe gefunden. Vor Kurzem hat das Land Rheinland-Pfalz weitere Bestattungsformen auch außerhalb des Friedhofs zugelassen. Markus Kilian

Die Asche eines Verstorbenen daheim aufbewahren oder in einen Fluss geben? Das ist seit Kurzem möglich. Doch ist das pietätvoll? Bestatter Bernd Geyer sieht die Gesetzesänderung kritisch – aus soziokulturellen, biologischen und finanziellen Gründen.

„Bestattungskultur ist Lebenskultur und ein Spiegel unserer Gesellschaft. Doch der Spiegel wird langsam blind.“ Bernd Geyer aus Bad Kreuznach findet klare Worte, als es um das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz geht. Der 71-Jährige ist seit Jahrzehnten in der Branche tätig, wirkte im Landes- und Bundesverband der Bestatter, war Ausbilder und Prüfer.







